Azərbaycan 8 ayda 157 milyon dollarlıq tomat ixrac edib
ASK
- 30 sentyabr, 2025
- 10:16
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 157,2 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın sentyabr sayında bildirilir.
Təkcə avqustda isə Azərbaycan 0,3 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib.
8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
10:30
Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edibBiznes
10:28
Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıbDigər ölkələr
10:28
İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdırMedia
10:26
"SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olarEnergetika
10:24
Foto
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
10:24
Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"Energetika
10:23
Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilərMedia
10:23
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edibFutbol
10:22