İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    • 18 mart, 2026
    • 19:01
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, martın 18-də İnterpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri müəyyən edilən daha bir şəxsin nazirlik tərəfindən Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib.

    Belə ki, 2020-2022-ci illərdə "Aqrar İnnovasiya və Təchizat şirkəti" ASC-nin Salyan rayonunda yerləşən anbarında işlədiyi müddət ərzində qulluq mövqeyindən istifadə etməklə ona etibar edilmiş əmlakı mənimsəməkdə (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4-cü maddələri) ittiham edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Mənsimov Ramil Yaqub oğlunun yeri Monteneqroda müəyyən olunub və o, həbs edilib.

    Baş Prokurorluğun sorğusu və beynəlxalq prosedurlara uyğun tələb olunan sənədlərin təqdimatından, habelə aparılan danışıqlardan sonra həmin şəxsin ölkəmizə ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu da öz növbəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövcud olan nüfuzunu və Monteneqronun ölkəmiz üçün etibarlı tərəfdaş olmasını bir daha təsdiq edir.

    Monteneqrodan Azərbaycana birbaşa reys olmadığından Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Türkiyənin səlahiyyətli orqanları ilə danışıqlar aparılaraq, tranzit icazəsi alınıb və Mənsimov Ramil Yaqub oğlu nazirliyin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin və Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən Monteneqrodan Azərbaycana gətirilərək məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib.

    "Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir", - məlumatda vurğulanıb.

    Черногория экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана

    Son xəbərlər

    19:30

    X" sosial şəbəkəsində qlobal nasazlıq müşahidə olunur

    İKT
    19:26

    İran Fars körfəzi ölkələrinin neft obyektlərinin yerləşdiyi ərazilərdən təxliyəyə çağırıb

    Region
    19:21

    İsveçrə Azərbaycana birbaşa investisiyaları 5 dəfə artırıb

    Maliyyə
    19:02

    Pakistan və Əfqanıstan arasında hərbi əməliyyatlar beş gün müddətinə dayandırılır

    Digər ölkələr
    19:01

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    19:00

    ABŞ İrandan nüvə materiallarının çıxarılmasını istisna etmir

    Digər ölkələr
    18:55

    Aİ və İslandiya müdafiə sahəsində tərəfdaşlığa dair saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:55

    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb

    Maliyyə
    18:49

    Hikmət Hacıyev Parisdə Makronun diplomatik müşaviri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti