    Черногория экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана

    Черногория экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана

    Находившийся в международном розыске по линии Интерпола Рамиль Мансимов задержан в Черногории и экстрадирован в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Мансимов обвиняется в присвоении имущества, вверенного ему в период 2020-2022 годов, когда он работал на складе компании ОАО "Аграр Инновасия ве Тэчжизат" в Сальянском районе. Дело возбуждено по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана (присвоение с использованием служебного положения).

    После установления местонахождения Мансимова в Черногории и его задержания Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции. Поскольку прямых рейсов между странами нет, Минюст договорился с Турцией о транзите. 18 марта Мансимов доставлен в Азербайджан и помещен в следственный изолятор.

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib
    20:26

    Ильхам Алиев: Каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, это огромное счастье

    Внутренняя политика
    20:19

    Президент Азербайджана: Мы восстановили нашу национальную гордость

    Внутренняя политика
    20:14
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:13

    Число погибших из-за израильских ударов по Ливану приближается к 1 тысячи

    Другие страны
    20:08

    IATA прогнозирует удвоение мирового пассажирского спроса на авиаперевозки к 2050 году

    Инфраструктура
    20:06

    ОАЭ назвали удар по месторождению Южный Парс "опасной эскалацией"

    Другие страны
    19:59

    Разведка США: Иран не восстанавливал производство обогащенного урана после атак 2025 года

    Другие страны
    19:55

    СМИ: Джей Ди Вэнс посетит Венгрию в ближайшие дни

    Другие страны
    19:55

    Президент Турции и султан Омана обсудили иранские удары по странам Ближнего Востока

    В регионе
