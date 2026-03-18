Черногория экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 19:34
Находившийся в международном розыске по линии Интерпола Рамиль Мансимов задержан в Черногории и экстрадирован в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.
Мансимов обвиняется в присвоении имущества, вверенного ему в период 2020-2022 годов, когда он работал на складе компании ОАО "Аграр Инновасия ве Тэчжизат" в Сальянском районе. Дело возбуждено по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана (присвоение с использованием служебного положения).
После установления местонахождения Мансимова в Черногории и его задержания Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции. Поскольку прямых рейсов между странами нет, Минюст договорился с Турцией о транзите. 18 марта Мансимов доставлен в Азербайджан и помещен в следственный изолятор.
