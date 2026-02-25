Азербайджан сократил импорт кукурузы более чем на 62%

Азербайджан в январе 2026 года импортировал 7 579 тонн кукурузы.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость указанного объема кукурузы составила $1 млн 411 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем поставок снизился на 12 589 тонн (62,4%), а их стоимость - на $2 млн 801 тыс. (66,5%).

В отчетном периоде расходы на импорт кукурузы составили 0,1% от общих затрат Азербайджана на импорт.

Отметим, что в прошлом месяце Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн, что на 30,5% меньше в годовом сравнении.

$2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%. В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $934 млн (-5,3%).