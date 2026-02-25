Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıb
- 25 fevral, 2026
- 13:06
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana 7 min 579 ton qarğıdalı idxal edilib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə qarğıdalının dəyəri 1 milyon 411 min ABŞ dolları təşkil edib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə fındıq idxalı həcm baxımından 12 min 589 ton (62,4 %), dəyər baxımından isə 2 milyon 801 min ABŞ dolları (66,5 %) azdır.
Hesabat dövründə qarğıdalı idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,1 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, illik müqayisədə 30,5 % azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.