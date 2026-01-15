Азербайджан поделится с Ганой передовыми технологиями в аграрной сфере

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АПК
    • 15 января, 2026
    • 14:35
    Азербайджан готов поделиться с Ганой передовыми технологиями, применяемыми в аграрной сфере, и накопленным опытом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе встречи с министром рыболовства и аквакультуры Ганы Эмилией Артур в рамках Глобального саммита по голубой продовольственной безопасности "Море будущего" в Израиле.

    Он отметил, что Азербайджан последовательно расширяет сотрудничество с африканскими странами в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве.

    Министр отметил, что ранее с рядом африканских стран были подписаны меморандумы о сотрудничестве в аграрной сфере, и предложил заключить аналогичное соглашение с Ганой, а также создать совместную рабочую группу для изучения перспектив сотрудничества в сельском хозяйстве.

    Э.Артур отметила, что Гана в первую очередь заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере аквакультуры, подчеркнув наличие значительного потенциала для реализации совместных проектов в этом направлении.

    На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере аграрного образования, а также возможности обучения ганской молодежи в Азербайджанском государственном аграрном университете.

    Меджнун Мамедов Эмилия Артур саммит "Море будущего" Азербайджан Гана
    Лента новостей