İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan aqrar sahədə tətbiq etdiyi qabaqcıl texnologiyaları Qana ilə bölüşəcək

    ASK
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:01
    Azərbaycan aqrar sahədə tətbiq etdiyi qabaqcıl texnologiyaları Qana ilə bölüşəcək

    Azərbaycanın aqrar sahədə tətbiq etdiyi qabaqcıl texnologiyaları və formalaşmış təcrübəni Qana tərəfi ilə bölüşməyə hazırdır.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov İsraildə keçirilən Sea the Future: II Mavi Qida Təhlükəsizliyi Qlobal Sammiti çərçivəsində Qananın balıqçılıq və akvakulturanın inkişafı naziri Emeliya Artur ilə görüşündə bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Afrika dövlətləri ilə müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı ardıcıl şəkildə genişləndirir. Son dövrlərdə bir sıra Afrika ölkələri ilə aqrar sahə üzrə əməkdaşlıq memorandumlarının imzalandığını xatırladan nazir, Qana ilə də analoji sənədin imzalanmasını, həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə birgə işçi qrupunun yaradılmasını təklif edib.

    Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan və Qana arasında müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, aqrar məhsulların ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün böyük potensialın mövcud olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi hər iki ölkənin maraqlarına cavab verir və uzunmüddətli, dayanıqlı iqtisadi əməkdaşlığa zəmin yaradır.

    Nazir Emeliya Artur Qananın Azərbaycanla ilk növbədə akvakultura sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirib, bu istiqamətdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün geniş perspektivlərin mövcudluğunu diqqətə çatdırıb.

    Görüşdə, həmçinin aqrar təhsil sahəsində əməkdaşlıq, qanalı gənclərin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təhsil alması imkanları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Məcnun Məmmədov Qana Emeliya Artur
    Азербайджан поделится с Ганой передовыми технологиями в аграрной сфере

    Son xəbərlər

    14:39

    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:38

    ABŞ Yaxın Şərqə aviadaşıyıcı göndərib

    Digər ölkələr
    14:38

    Rusiya ABŞ-dən Putinin təşəbbüsünə cavab gözləyir

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    UEFA nümayəndələri Azərbaycan hakimlərinə seminar keçiblər

    Futbol
    14:29

    Azərbaycanda turizmin inkişafına dair ilk Dövlət Proqramı hazırlanıb - EKSKLÜZİV

    Turizm
    14:24
    Foto

    Azərbaycan və Vyetnam elektromobillərin birgə istehsalını nəzərdən keçirir

    Biznes
    14:23

    "Neftçi"nin legioneri komandanın düşərgəsinə qoşulub

    Futbol
    14:22

    Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Region
    14:20

    Alparslan Bayraktar: Azərbaycan və Türkiyə qlobal neft bazarlarına çox mühüm töhfələr verir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti