Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Азербайджан обсудил с Болгарией увеличение доли агропродукции в экспорте

    АПК
    • 01 ноября, 2025
    • 09:18
    Азербайджан обсудил с Болгарией увеличение доли агропродукции в экспорте

    Азербайджан и Болгария обсудили укрепление торговых отношений, увеличения доли сельскохозяйственной и переработанной продукции в общем объеме экспорта.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с болгарским коллегой Георги Таховым.

    Кроме того, обсуждались вопросы передачи передовых технологий, развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), повышения потенциала фермеров, образования и инноваций в области аквакультуры и устойчивого управления рыболовством, а также улучшения торговли рыбой и рыбной продукцией.

    Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Болгарией по итогам января-сентября 2025 года вырос на 30,55% в годовом выражении и составил 602,277 млн долларов США.

    Объем экспорта из Азербайджана достиг 584,812 млн долларов США, что на 34,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт в Азербайджан, напротив, снизился на 32,37% - до 17,465 млн долларов США.

    Азербайджан Болгария Меджнун Мамедов Георги Тахов АПК
    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, Bulgaria mull enhancement of agricultural exports, trade cooperation

    Последние новости

    09:34

    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    09:20

    КНР предложил создать всемирную организацию сотрудничества в сфере ИИ

    Другие страны
    09:18

    Азербайджан обсудил с Болгарией увеличение доли агропродукции в экспорте

    АПК
    09:12

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2025)

    Финансы
    08:59

    Маск: Администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

    Другие страны
    08:47

    В США наблюдается острая нехватка персонала на объектах управления авиадвижением

    Другие страны
    08:25

    Си Цзиньпин назвал место проведения очередного саммита АТЭС

    Другие страны
    08:04

    Nikkei: Токио столкнется с дефицитом электроэнергии летом 2026 года

    Другие страны
    07:39

    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории

    Внешняя политика
    Лента новостей