Азербайджан обсудил с Болгарией увеличение доли агропродукции в экспорте

Азербайджан и Болгария обсудили укрепление торговых отношений, увеличения доли сельскохозяйственной и переработанной продукции в общем объеме экспорта.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с болгарским коллегой Георги Таховым.

Кроме того, обсуждались вопросы передачи передовых технологий, развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), повышения потенциала фермеров, образования и инноваций в области аквакультуры и устойчивого управления рыболовством, а также улучшения торговли рыбой и рыбной продукцией.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Болгарией по итогам января-сентября 2025 года вырос на 30,55% в годовом выражении и составил 602,277 млн долларов США.

Объем экспорта из Азербайджана достиг 584,812 млн долларов США, что на 34,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт в Азербайджан, напротив, снизился на 32,37% - до 17,465 млн долларов США.