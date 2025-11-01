İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:36
    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Bolqarıstan ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini, kənd təsərrüfatı və emal olunmuş məhsulların ümumi ixrac strukturundakı payının artırılmasını müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, müzakirələr Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun bolqarıstanlı həmkarı Georgi Tahovla görüşü çərçivəsində baş tutub.

    Görüş zamanı, həmçinin, qabaqcıl texnologiyaların transferi, elmi-tədqiqat və innovasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, fermerlərin bilik və bacarıqlarının artırılması, akvakultura və davamlı balıqçılıq idarəçiliyi sahəsində təhsil və innovativ yanaşmaların tətbiqi, eləcə də balıq və balıq məhsullarının ticarətinin inkişaf etdirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan və Bolqarıstan arasında ticarət dövriyyəsi illik ifadədə 30,55 % artaraq 602,277 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycandan ixracın həcmi 584,812 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34,28 % çoxdur. Azərbaycana idxal isə əksinə 32,37 % azalaraq 17,465 milyon ABŞ dolları olub.

    Bolqarıstan Azərbaycan Məcnun Məmmədov Georgi Tahov ixrac idxal
    Азербайджан обсудил с Болгарией увеличение доли агропродукции в экспорте
    Azerbaijan, Bulgaria mull enhancement of agricultural exports, trade cooperation

    Son xəbərlər

    09:49

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    09:49

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:49

    Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    09:45
    Foto

    SOCAR ilə Qarabağ Universiteti arasında Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    09:40

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    09:36

    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    09:35

    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

    Daxili siyasət
    09:33
    Foto

    Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıb

    Futbol
    09:10

    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti