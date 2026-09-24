Азербайджан к 2030 году намерен полностью обеспечить себя семенами пшеницы

Азербайджан планирует к 2030 году довести уровень обеспеченности семенами пшеницы до 100%. Одновременно страна намерена нарастить производство семян картофеля, овощных, кормовых и технических культур.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на проходящей в Баку конференции "Новая эпоха в семеноводстве: местные семена, надежное обеспечение".

По словам министра, в последние годы были предприняты важные шаги по усилению контроля качества семян. Цифровизация процесса апробации и создание электронных карт семеноводческих участков позволили обеспечить полную прослеживаемость происхождения и качества сертифицированных семян.

"По сравнению с прошлым годом наблюдается заметный рост производства семян пшеницы и ячменя. Если общий объем производства составлял 81 тыс. тонн, то в текущем году ожидается около 100 тыс. тонн. В результате реализации Государственной программы к 2030 году планируется довести обеспеченность семенами пшеницы до 100%", - сказал Мамедов.

Он добавил, что одной из ключевых задач остается повышение уровня обеспеченности семенами картофеля, овощных, кормовых и технических культур.

Министр также сообщил о значительном росте производства сертифицированных саженцев и повышении интереса к этой сфере. В настоящее время объем их выпуска достиг примерно 7 млн единиц.