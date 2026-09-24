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    Азербайджан к 2030 году намерен полностью обеспечить себя семенами пшеницы

    АПК
    • 24 сентября, 2026
    • 10:41
    Азербайджан к 2030 году намерен полностью обеспечить себя семенами пшеницы

    Азербайджан планирует к 2030 году довести уровень обеспеченности семенами пшеницы до 100%. Одновременно страна намерена нарастить производство семян картофеля, овощных, кормовых и технических культур.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на проходящей в Баку конференции "Новая эпоха в семеноводстве: местные семена, надежное обеспечение".

    По словам министра, в последние годы были предприняты важные шаги по усилению контроля качества семян. Цифровизация процесса апробации и создание электронных карт семеноводческих участков позволили обеспечить полную прослеживаемость происхождения и качества сертифицированных семян.

    "По сравнению с прошлым годом наблюдается заметный рост производства семян пшеницы и ячменя. Если общий объем производства составлял 81 тыс. тонн, то в текущем году ожидается около 100 тыс. тонн. В результате реализации Государственной программы к 2030 году планируется довести обеспеченность семенами пшеницы до 100%", - сказал Мамедов.

    Он добавил, что одной из ключевых задач остается повышение уровня обеспеченности семенами картофеля, овощных, кормовых и технических культур.

    Министр также сообщил о значительном росте производства сертифицированных саженцев и повышении интереса к этой сфере. В настоящее время объем их выпуска достиг примерно 7 млн единиц.

    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджана
    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir
    Azerbaijan targets 100% wheat seed self-sufficiency by 2030
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