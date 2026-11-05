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    С 2027 года в Азербайджане может измениться порядок налогообложения доходов от аренды

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 16:30
    С 2027 года в Азербайджане может измениться порядок налогообложения доходов от аренды

    В Азербайджане физлицам, сдающим имущество в аренду, с 2027 года могут разрешить платить подоходный налог с разницы между доходом от аренды и связанными с ней расходами.

    Как сообщает Report, такой порядок предусмотрен проектом поправок в Налоговый кодекс. Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Поправки касаются физических лиц, сдающих в аренду жилье или иное имущество. Чтобы воспользоваться новым порядком, арендодателю потребуется встать на налоговый учет и подать декларацию. Подоходный налог будет рассчитываться по ставке, установленной статьей 101.3 Налогового кодекса.

    О своем выборе арендодатель должен будет уведомить налоговый орган и арендатора по установленной форме. С месяца, следующего за подачей уведомления в налоговый орган, налог с дохода от аренды перестанут удерживать у источника выплаты.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год аренда недвижимости Налоговый кодекс Азербайджана
    Azərbaycanda kirayə gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsində yeni qaydalar tətbiq ediləcək
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