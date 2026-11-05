С 2027 года в Азербайджане может измениться порядок налогообложения доходов от аренды

В Азербайджане физлицам, сдающим имущество в аренду, с 2027 года могут разрешить платить подоходный налог с разницы между доходом от аренды и связанными с ней расходами.

Как сообщает Report, такой порядок предусмотрен проектом поправок в Налоговый кодекс. Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Поправки касаются физических лиц, сдающих в аренду жилье или иное имущество. Чтобы воспользоваться новым порядком, арендодателю потребуется встать на налоговый учет и подать декларацию. Подоходный налог будет рассчитываться по ставке, установленной статьей 101.3 Налогового кодекса.

О своем выборе арендодатель должен будет уведомить налоговый орган и арендатора по установленной форме. С месяца, следующего за подачей уведомления в налоговый орган, налог с дохода от аренды перестанут удерживать у источника выплаты.