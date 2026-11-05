Баку и Таллин обсудили привлечение эстонских IT-компаний в Азербайджан

Обсуждены вопросы привлечения IT-компаний Эстонии в Азербайджан и содействия их сотрудничеству с местными компаниями.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

Обсуждения на эту тему прошли на встрече азербайджанского министра с министром экономики и промышленности Эстонии Лийной Вахтрас.

Согласно информации, на встрече обсуждались возможности укрепления связей между деловыми кругами двух стран, организации взаимных бизнес-форумов и других совместных мероприятий.