Баку и Таллин обсудили привлечение эстонских IT-компаний в Азербайджан
ИКТ
- 05 ноября, 2026
- 16:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Обсуждены вопросы привлечения IT-компаний Эстонии в Азербайджан и содействия их сотрудничеству с местными компаниями.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".
Обсуждения на эту тему прошли на встрече азербайджанского министра с министром экономики и промышленности Эстонии Лийной Вахтрас.
Согласно информации, на встрече обсуждались возможности укрепления связей между деловыми кругами двух стран, организации взаимных бизнес-форумов и других совместных мероприятий.
Estoniyanın İT şirkətlərinin Azərbaycana cəlb edilməsi müzakirə olunub
Azerbaijan and Estonia discuss attracting Estonian IT firms to Azerbaijan
Последние новости
09:23
ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной АзииФинансы
09:14
Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррельЭнергетика
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)Финансы
09:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)Финансы
08:39
В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданинПроисшествия
08:22
В США за день казнили трех человекДругие страны
08:14
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:00
Сегодня — День телевидения и радио АзербайджанаМедиа
07:48
Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товарыДругие страны