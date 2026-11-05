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    Баку и Таллин обсудили привлечение эстонских IT-компаний в Азербайджан

    ИКТ
    • 05 ноября, 2026
    • 16:45
    Баку и Таллин обсудили привлечение эстонских IT-компаний в Азербайджан

    Обсуждены вопросы привлечения IT-компаний Эстонии в Азербайджан и содействия их сотрудничеству с местными компаниями.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

    Обсуждения на эту тему прошли на встрече азербайджанского министра с министром экономики и промышленности Эстонии Лийной Вахтрас.

    Согласно информации, на встрече обсуждались возможности укрепления связей между деловыми кругами двух стран, организации взаимных бизнес-форумов и других совместных мероприятий.

    Азербайджано-эстонские отношения Рашад Набиев Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
    Estoniyanın İT şirkətlərinin Azərbaycana cəlb edilməsi müzakirə olunub
    Azerbaijan and Estonia discuss attracting Estonian IT firms to Azerbaijan
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