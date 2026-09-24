İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir

    ASK
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:14
    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir

    2030-cu ilə qədər Azərbaycanda buğda toxumu ilə təminatın 100 %-ə çatdırılması hədəflənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən "Toxumçuluqda yeni dövr: Yerli toxum, etibarlı təminat" adlı konfransda bildirib.

    "Son illərdə toxum keyfiyyətinə nəzarət sahəsində mühüm addımlar atılıb. Aprobasiya prosesinin rəqəmsallaşdırılması, toxumluq sahələrin rəqəmsal xəritələşdirilməsi sertifikatlı toxumların keyfiyyətinin və mənşəyinin izlənəbilərliyini tam təmin edib. Çox yaxşı haldır ki, əvvəlki illə müqayisədə buğda və arpa toxum istehsalında nəzərəçarpan artım müşahidə olunub. Belə ki, ümumilikdə 81 min ton toxum istehsal edilmişdirsə, cari ildə bu rəqəmin 100 min tona yaxın olacağı gözlənilir. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatın 100 %-ə çatdırılması hədəflənir. Bununla yanaşı, kartof, tərəvəz, yem və texniki bitkilərin toxumu ilə təminat səviyyəsinin artırılması da qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir", -deyə o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, ölkədə sertifikatlı ting istehsalında ciddi artım və maraq müşahidə olunmaqdadır: "Artıq sertifkatlı ting istehsalı 7 milyon ədəd civarındadır. Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, özəl sektorda 4 in-vitro laboratoriyası calaqaltı istehsalı ilə məşğuldur. Bu da özlüyündə çox müsbət göstəricidir. Bu sahədə çağırışlar olduqca çoxdur. Növbəti hədəfimiz idxal olunan toxumların sortluq və səpin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır. Bu tədbir mənşəyi məlum olmayan toxumların ölkəyə girişinə məhdudiyyət qoymaqla yanaşı, yerli istehsalın güclənməsinə də şərait yaradacaq. Toxumçuluq ərzaq təhlükəsizliyi baxımından strateji məsələdir".

    Məcnun Məmmədov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN)
    Азербайджан к 2030 году намерен полностью обеспечить себя семенами пшеницы
    Azerbaijan targets 100% wheat seed self-sufficiency by 2030
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:54

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    11:46

    Laboratoriya müdiri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni filiz sistemlərinin aşkarlanması mümkündür"

    Sənaye
    11:42

    UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək

    Futbol
    11:27

    İrandan Azərbaycana 111 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:25

    FAO: Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə işlər yekunlaşmaqdadır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti