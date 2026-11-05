Данкан Норман: Великобритания и НАР развивают сотрудничество по четырем направлениям

Нахчыванская Автономная Республика обладает значительным потенциалом для развития солнечной энергетики и туризма.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман, посетивший НАР.

По его словам, сотрудничество Великобритании с Азербайджаном, в частности с Нахчываном, развивается по четырем основным направлениям: инфраструктура, зеленая энергетика, туризм и сельское хозяйство.

Дипломат отметил, что с азербайджанской стороной обсуждалась возможность использования британского опыта в модернизации железных дорог, управлении проектами и внедрении сигнальных систем.

Кроме того, по словам дипломата, благодаря примерно 250 солнечным дням в году Нахчыван является перспективным регионом для развития солнечной энергетики и может стать важным туристическим центром.

Дипломат также сообщил, что британская архитектурная фирма Chapman Taylor займется разработкой 20-летнего генерального плана города Нахчыван.

В части гуманитарного взаимодействия Норман уточнил, что стороны прорабатывают вопрос расширения стипендиальной программы Chevening. По его словам, в предстоящем году планируется увеличить количество студентов, которые получат полное финансирование обучения.

Норман также подчеркнул значимость азербайджано-армянского мирного урегулирования и подтвердил готовность Великобритании оказать содействие этому процессу.

Посол выразил надежду на заключение Соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и дальнейшее углубление взаимодействия в сферах инвестиций, торговли и иных областях.