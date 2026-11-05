Данкан Норман: Великобритания и НАР развивают сотрудничество по четырем направлениям
- 05 ноября, 2026
- 16:47
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Нахчыванская Автономная Республика обладает значительным потенциалом для развития солнечной энергетики и туризма.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман, посетивший НАР.
По его словам, сотрудничество Великобритании с Азербайджаном, в частности с Нахчываном, развивается по четырем основным направлениям: инфраструктура, зеленая энергетика, туризм и сельское хозяйство.
Дипломат отметил, что с азербайджанской стороной обсуждалась возможность использования британского опыта в модернизации железных дорог, управлении проектами и внедрении сигнальных систем.
Кроме того, по словам дипломата, благодаря примерно 250 солнечным дням в году Нахчыван является перспективным регионом для развития солнечной энергетики и может стать важным туристическим центром.
Дипломат также сообщил, что британская архитектурная фирма Chapman Taylor займется разработкой 20-летнего генерального плана города Нахчыван.
В части гуманитарного взаимодействия Норман уточнил, что стороны прорабатывают вопрос расширения стипендиальной программы Chevening. По его словам, в предстоящем году планируется увеличить количество студентов, которые получат полное финансирование обучения.
Норман также подчеркнул значимость азербайджано-армянского мирного урегулирования и подтвердил готовность Великобритании оказать содействие этому процессу.
Посол выразил надежду на заключение Соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и дальнейшее углубление взаимодействия в сферах инвестиций, торговли и иных областях.