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    Данкан Норман: Великобритания и НАР развивают сотрудничество по четырем направлениям

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 16:47
    Данкан Норман: Великобритания и НАР развивают сотрудничество по четырем направлениям

    Нахчыванская Автономная Республика обладает значительным потенциалом для развития солнечной энергетики и туризма.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман, посетивший НАР.

    По его словам, сотрудничество Великобритании с Азербайджаном, в частности с Нахчываном, развивается по четырем основным направлениям: инфраструктура, зеленая энергетика, туризм и сельское хозяйство.

    Дипломат отметил, что с азербайджанской стороной обсуждалась возможность использования британского опыта в модернизации железных дорог, управлении проектами и внедрении сигнальных систем.

    Кроме того, по словам дипломата, благодаря примерно 250 солнечным дням в году Нахчыван является перспективным регионом для развития солнечной энергетики и может стать важным туристическим центром.

    Дипломат также сообщил, что британская архитектурная фирма Chapman Taylor займется разработкой 20-летнего генерального плана города Нахчыван.

    В части гуманитарного взаимодействия Норман уточнил, что стороны прорабатывают вопрос расширения стипендиальной программы Chevening. По его словам, в предстоящем году планируется увеличить количество студентов, которые получат полное финансирование обучения.

    Норман также подчеркнул значимость азербайджано-армянского мирного урегулирования и подтвердил готовность Великобритании оказать содействие этому процессу.

    Посол выразил надежду на заключение Соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и дальнейшее углубление взаимодействия в сферах инвестиций, торговли и иных областях.

    Данкан Норман Нахчыванская Автономная Республика Азербайджано-британские отношения Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Böyük Britaniya səfiri: Naxçıvan günəş enerjisi və turizm üçün böyük potensiala malikdir
    Azerbaijan's Nakhchivan holds significant potential for solar energy, tourism, says British ambassador
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