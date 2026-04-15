Азербайджан и Латвия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан и Латвия достигли договоренности о сотрудничестве по нескольким приоритетным направлениям в сфере сельского хозяйства.

Об этом корреспонденту Report сообщил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, страны будут сотрудничать в сферах рыболовства и лесного хозяйства.

"Страны обладают потенциалом взаимодействия в животноводстве и рыболовстве. Латвийская сторона предложила поделиться своим опытом в области лесного хозяйства и увеличения лесных массивов, отметив наличие у нее соответствующих наработок. Данный вопрос обсуждался в ходе переговоров", - сказал он.

Мамедов также сообщил, что предыдущее заседание Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии состоялось в 2022 году, и его удалось возобновить.

Кроме того, он подчеркнул, что планируемый визит президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений.