Азербайджан и Латвия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве - ЭКСКЛЮЗИВ
- 15 апреля, 2026
- 17:44
Азербайджан и Латвия достигли договоренности о сотрудничестве по нескольким приоритетным направлениям в сфере сельского хозяйства.
Об этом корреспонденту Report сообщил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
По его словам, страны будут сотрудничать в сферах рыболовства и лесного хозяйства.
"Страны обладают потенциалом взаимодействия в животноводстве и рыболовстве. Латвийская сторона предложила поделиться своим опытом в области лесного хозяйства и увеличения лесных массивов, отметив наличие у нее соответствующих наработок. Данный вопрос обсуждался в ходе переговоров", - сказал он.
Мамедов также сообщил, что предыдущее заседание Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии состоялось в 2022 году, и его удалось возобновить.
Кроме того, он подчеркнул, что планируемый визит президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений.