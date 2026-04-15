    Азербайджан и Латвия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве - ЭКСКЛЮЗИВ

    АПК
    • 15 апреля, 2026
    • 17:44
    Азербайджан и Латвия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан и Латвия достигли договоренности о сотрудничестве по нескольким приоритетным направлениям в сфере сельского хозяйства.

    Об этом корреспонденту Report сообщил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

    По его словам, страны будут сотрудничать в сферах рыболовства и лесного хозяйства.

    "Страны обладают потенциалом взаимодействия в животноводстве и рыболовстве. Латвийская сторона предложила поделиться своим опытом в области лесного хозяйства и увеличения лесных массивов, отметив наличие у нее соответствующих наработок. Данный вопрос обсуждался в ходе переговоров", - сказал он.

    Мамедов также сообщил, что предыдущее заседание Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии состоялось в 2022 году, и его удалось возобновить.

    Кроме того, он подчеркнул, что планируемый визит президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений.

    Азербайджано-латвийские отношения Межправительственная комиссия (МПК) Меджнун Мамедов
    Məcnun Məmmədov: "Latviya ilə aqrar sahədə prioritet istiqamətlər üzrə razılıq əldə olunub"  - EKSKLÜZİV
    Minister: Azerbaijan, Latvia reach agreement on key agricultural priorities – EXCLUSIVE

