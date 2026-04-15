    Məcnun Məmmədov: "Latviya ilə aqrar sahədə prioritet istiqamətlər üzrə razılıq əldə olunub"  - EKSKLÜZİV

    ASK
    • 15 aprel, 2026
    • 17:25
    Məcnun Məmmədov: Latviya ilə aqrar sahədə prioritet istiqamətlər üzrə razılıq əldə olunub  - EKSKLÜZİV

    Azərbaycan ilə Latviya arasında kənd təsərrüfatı sahəsinin bir neçə prioritet istiqamətində əməkdaşlığa dair razılıq əldə olunub.

    Bu barədə "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ilə Latviya balıqçılıq və meşə təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq edəcək: "İki ölkə arasında həm heyvandarlıq, həm də balıqçılıq sahəsində əməkdaşlıq imkanları var. Latviya Azərbaycanda meşə təsərrüfatının yaxşılaşdırılmasını, meşələrin həcminin artırılması təklif edib. Onların bununla bağlı yaxşı təcrübələri var və bundan yararlanmağı təklif elədilər. Bu istiqamətdə müzakirələr apardıq".

    M.Məmmədov qeyd edib ki, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının bundan əvvəlki iclası 2022-ci ildə keçirilib: "Bunun yenidən bərpa edilməsinə nail olduq".

    Nazir vurğulayıb ki, Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçsin Azərbaycana planlaşdırılan səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərin dinamikasına müsbət təsir göstərəcək.

    Азербайджан и Латвия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве - ЭКСКЛЮЗИВ
    Minister: Azerbaijan, Latvia reach agreement on key agricultural priorities – EXCLUSIVE

