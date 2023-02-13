Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в области применения инновационных технологий в аграрном секторе

Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в области применения современных инновационных технологий в аграрном секторе.

Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в области применения современных инновационных технологий в аграрном секторе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на проходящем в Баку азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, Азербайджан и Израиль уделяют особое внимание сотрудничеству в области сельского хозяйства: "Израиль внедряет обширные инновации в аграрном секторе. Азербайджан, как и Израиль, относится к числу стран с ограниченными водными ресурсами. Большая часть наших водных ресурсов формируется за пределами страны. Для Азербайджана сельскохозяйственный сектор в числе основных приоритетов государства. Поэтому применение инноваций необходимо для решения проблем в аграрном секторе".