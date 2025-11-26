Азербайджан и Грузия создадут рабочую группу по сотрудничеству в аграрной сфере
АПК
- 26 ноября, 2025
- 16:28
Грузия и Азербайджан создадут рабочую группу для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давита Сонгулашвили с азербайджанской делегацией во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия, включая развитие торгово-экономических связей, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии.
По итогам встречи принято решение создать совместную рабочую группу для более эффективной координации усилий в аграрном и продовольственном секторах.
