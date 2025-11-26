Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан и Грузия создадут рабочую группу по сотрудничеству в аграрной сфере

    АПК
    • 26 ноября, 2025
    • 16:28
    Азербайджан и Грузия создадут рабочую группу по сотрудничеству в аграрной сфере

    Грузия и Азербайджан создадут рабочую группу для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

    Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давита Сонгулашвили с азербайджанской делегацией во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.

    Стороны обсудили перспективы взаимодействия, включая развитие торгово-экономических связей, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии.

    По итогам встречи принято решение создать совместную рабочую группу для более эффективной координации усилий в аграрном и продовольственном секторах.

