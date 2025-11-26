İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Gürcüstan və Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində işçi qrupu yaradacaq

    ASK
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:07
    Gürcüstan və Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində işçi qrupu yaradacaq

    Gürcüstan və Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün işçi qrupu yaradılacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı naziri Davit Sonqulaşvili və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti arasında keçirilən görüşdə razılığa gəliblər.

    Görüşdə tərəflər ölkələr arasında kənd təsərrüfatı sahəsində gələcək əməkdaşlıq imkanlarını, o cümlədən ticarət-iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. D. Sonqulaşvili vurğulayıb ki, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədovun Tbilisi İpək Yolu Forumunda iştirakı və kənd təsərrüfatı nazirinin Gürcüstana səfəri iki ölkə arasında yüksək səviyyəli siyasi münasibətləri bir daha təsdiqləyir.

    Görüşdə Gürcüstanın aqrar sektorun inkişafına dəstək verən dövlət proqramları təqdim olunub, kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzaq ticarətinin təşviqi məqsədilə imzalanmış memorandumun əhəmiyyəti vurğulanıb. Nazir xüsusilə ixrac potensialı olan Gürcüstan məhsullarına diqqət çəkib.

    Həmçinin tərəflər qida təhlükəsizliyi, baytarlıq, fitosanitariya, elmi tədqiqatlar və sahəvi təhsil proqramları sahələrində əməkdaşlığın vacibliyini müzakirə ediblər. Görüşdə, sektorlararası əməkdaşlığın səmərəliliyini artırmaq üçün işçi qruplar formatında fəaliyyət göstərilməsi qərara alınıb.

    Nazir Məcnun Məmmədov bildirib ki, iki nazirlik arasında birgə işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlinib: "Bu işçi qrupu iki ölkə arasında, xüsusən də kənd təsərrüfatı və qida sektorunda əməkdaşlığı gücləndirəcək. Görüş zamanı kənd təsərrüfatı ticarətinin genişləndirilməsi əsas müzakirə mövzularından biri olub".

    Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Gürcüstanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini Nino Tandilaşvili, nazir müavinləri Laşa Dolidze, Laşa Avaliani və nazirliyin müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərləri iştirak ediblər.

    Məcnun Məmmədov Davit Sonqulaşvili
    Азербайджан и Грузия создадут рабочую группу по сотрудничеству в аграрной сфере
    Georgia and Azerbaijan to create a working group in the field of agriculture

    Son xəbərlər

    17:15

    Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

    Sənaye
    17:14

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:11

    Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    17:11

    "Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:06

    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:06

    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək

    Maliyyə
    17:02
    Foto

    "AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər

    Maliyyə
    17:01

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    17:01

    Meksika səfiri: Bakı və Mexiko siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunun keçirilməsi üzərində işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti