    Азербайджан и Германия обсудили цифровизацию в аграрном секторе

    АПК
    • 09 октября, 2025
    • 17:08
    Азербайджан и Германия обсудили цифровизацию в аграрном секторе

    Азербайджан и Германия провели переговоры о возможностях сотрудничества в области цифровизации сельского хозяйства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, переговоры состоялись в ходе встречи министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.

    Стороны рассмотрели сотрудничество в аграрной сфере и укрепление договорно-правовой базы.

    Также на встрече обсуждались вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между двумя странами и подготовки плана действий, расширения торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, укрепления связей между предпринимателями, повышения производительности в аграрном секторе, эффективного использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства, а также реализации программ обмена опытом в области научных исследований и образования в аграрной сфере.

    Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения взаимных связей в сфере сельского хозяйства.

    Azərbaycan Almaniya ilə aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan and Germany discuss digitalization in agricultural sector

    Фото
    Видео

