Азербайджан и Германия обсудили цифровизацию в аграрном секторе
- 09 октября, 2025
- 17:08
Азербайджан и Германия провели переговоры о возможностях сотрудничества в области цифровизации сельского хозяйства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, переговоры состоялись в ходе встречи министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.
Стороны рассмотрели сотрудничество в аграрной сфере и укрепление договорно-правовой базы.
Также на встрече обсуждались вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между двумя странами и подготовки плана действий, расширения торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, укрепления связей между предпринимателями, повышения производительности в аграрном секторе, эффективного использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства, а также реализации программ обмена опытом в области научных исследований и образования в аграрной сфере.
Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения взаимных связей в сфере сельского хозяйства.