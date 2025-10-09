Азербайджан и Германия обсудили цифровизацию в аграрном секторе

Азербайджан и Германия провели переговоры о возможностях сотрудничества в области цифровизации сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, переговоры состоялись в ходе встречи министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.

Стороны рассмотрели сотрудничество в аграрной сфере и укрепление договорно-правовой базы.

Также на встрече обсуждались вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между двумя странами и подготовки плана действий, расширения торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, укрепления связей между предпринимателями, повышения производительности в аграрном секторе, эффективного использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства, а также реализации программ обмена опытом в области научных исследований и образования в аграрной сфере.

Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения взаимных связей в сфере сельского хозяйства.