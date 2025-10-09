İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Azərbaycan Almaniya ilə aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    ASK
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:46
    Azərbaycan Almaniya ilə aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Almaniya kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması sahəsində əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı müzakirələr aparıb.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir Məcnun Məmmədovla Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horleman arasında görüşdə baş tutub.

    Tərəflər aqrar sahədə əməkdaşlıq və hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsini nəzərdən keçirib.

    İki ölkə arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması və fəaliyyət planının hazırlanması, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ticarətinin artırılması, iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, aqrar sahədə məhsuldarlığın daha da artırılması, torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması, bu sahədə ən müasir texnologiyaların transferi, heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında mütəxəssis dəstəyi, aqrar sektorda elmi-tədqiqat və təhsil sahələrində təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi də müzakirə edilib, kənd təsərrüfatı sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğu vurğulanıb.

    Азербайджан и Германия обсудили цифровизацию в аграрном секторе
    Azerbaijan and Germany discuss digitalization in agricultural sector

