Соглашение с Ираном - путь к новым политико-экономическим условиям в регионе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Иран и страны "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай) пришли к соглашению по ядерной программе Тегерана.

Согласно соглашению, Иран ограничит свою деятельность в ядерной сфере в течение 10 лет. Взамен этого ООН отменит санкции против Ирана.

На фоне происходящего на Ближнем и Среднем Востоке, это событие можно считать определенным успехом для экономико-политического положения региона и всего мира, поскольку начало конфликта в еще одной стране Среднего Востока вслед за Афганистаном, Сирией, Ираком и Йеменом неприемлемо для региона и стран Европы. Соглашение также позволит избежать возможных вооруженных конфликтов с Ираном в будущем.

Если соглашение принесет ожидаемую выгоду сторонам, в ближайшем будущем в регионе может произойти смена политических и экономических союзников. По этой причине в перспективе значительно возрастает вероятность создания новых правил игры и новой ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.

Это соглашение может обеспечить интересы как США и Европы, так и Ирана. Можно привести следующие факторы:

- США может приобрести нового союзника в регионе, или же восстановить отношения со старым союзником;

- Европа приобретет новый источник удовлетворения своих нефтегазовых потребностей;

- Иран сможет воспользоваться ситуацией для развития своей экономики.

Соглашение также сокращает вероятность подорожания нефти на мировом рынке. Вследствие того, что Саудовская Аравия непосредственно привлечена к событиям в Йемене, Иран может сменить ее на мировом рынке в качестве нефтяной страны.

Мы хотели бы привлечь внимание еще к одному вопросу.

Еще в 2002 году Европейский Союз хотел начать переговоры с Ираном с целью восстановления экономического сотрудничества, однако США и Израиль осудили страны Союза. Они отметили, что начало переговоров окажет "отрицательное влияние на нарушение прав человека в Исламской Республике" и "положительное влияние на развитие ядерной программы Тегерана". В свою очередь, ЕС заявил, что будет постоянно напоминать Ирану об этих вопросах в процессе переговоров. Таким образом, развитие событий и полученный результат позволяют оправдать позицию ЕС.

Кроме того, госсекретарь США длительное время не принимал участие в процессе переговоров. Подключение главы внешней политики Белого дома к процессу переговоров в последние два года также оказало положительное влияние на ускорение подписания соглашения.

Таким образом, достижение соглашения показало, что Европейский Союз оказался более благоразумным в этом вопросе, а США имеют большее влияние на процесс переговоров.

Однако остаются ли возможности оказания давления на Иран? Можно сказать, что они всегда были и будут. Конкретно, это давление остается со стороны США и Израиля. США заявили, что до выполнения Ираном пунктов соглашения, санкции против Ирана не будут отменены. Израиль же считает достижение соглашения с Ираном по ядерной программе угрозой для себя. Подобной позицией он может проконтролировать соглашение с Ираном и оказать влияние на ЕС.

Достижение соглашения позволит предотвратить приближение происходящих на Ближнем Востоке вооруженных конфликтов к границам Азербайджана, что можно считать во всех смыслах положительным событием.

Таким образом, соглашение с Ираном по ядерной программе является обнадеживающим событием. Его положительные результаты с политической точки зрения можно будет увидеть в ближайшие несколько месяцев.