Report: Решение ФРС повлияет на финансовые рынки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Заявления Федеральной резервной системы США (ФРС) по итогам вчерашнего заседания приведут к падению стоимости ряда активов на финансовых рынках.

Аналитическая группа Report отмечает, что доходность на рынке ценных бумаг начнет расти вследствие заявления ФРС о поэтапном повышении учетной ставки. Отметим, что вероятность повышения ставки в декабре достигла 62%. Этот показатель 8 сентября составил 22%, до заседания - 50%. Доходность двух- и 10-летних гособлигаций США уже начала расти.

Хотя в ближайший год серьезный спад на рынках капитала, в частности, на фондовых биржах, не прогнозируется, впоследствии снижение ликвидности на финансовых рынках и повышение ставок могут привести к падению цен на активы. Отметим, что Федрезерв планирует с октября начать сокращать баланс на 10 млрд долларов ежемесячно, из них 6 млрд долларов придется на гособлигации, 4 млрд – ипотечные ценные бумаги. Напомним, что ФРС владеет гособлигациями на 2,7 трлн долларов и ипотечными ценными бумагами на 1,8 трлн долларов. С первого квартала 2018 года объем сокращения увеличится ежемесячно на 20 млрд долларов, т.е. соответственно 12 млрд и 8 млрд. Начиная с последнего квартала следующего года, регулятор планирует сократить баланс на 50 млрд долларов, в связи с чем могут возникнуть серьезные проблемы с ликвидностью на глобальных финансовых рынках.

Для того, чтобы ФРС смог реализовать свою программу, в ближайший год цены на сырье останутся на высоком уровне. Нефть будет продаваться дороже 50 долларов/баррель, золото - 1 200 долларов за унцию.

Аналитическая группа Report полагает, что на фоне жесткого повышения ставки ФРС на 0,5 процентных пункта в последнем квартале 2018-го и первом квартале 2019 года финансовые рынки могут столкнуться с определенными трудностями: "При этом мы можем наблюдать значительное падение стоимости финансовых активов".