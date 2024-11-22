Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении

В Армении жителя Тебриза избили за то, что он является азербайджанцем по национальности.

В Армении жителя Тебриза избили за то, что он является азербайджанцем по национальности.

Как передает Report, об этом сообщает Azad Iran.

Житель Тебриза, поехавший в Армению на заработки, был несколько раз избит армянами без всякой причины, только потому, что он является азербайджанцем.

Cогласно информации, молодой человек из Южного Азербайджана получил кадры камеры видеонаблюдения, на которых запечатлены моменты, когда он подвергался насилию. Он заявил, что подаст в суд на правительство Армении за то, что оно не обеспечило его безопасность.