Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил протест своему французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро в связи с принятием нового пакета санкций против Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил протест своему французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро в связи с принятием нового пакета санкций против Тегерана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении иранского МИД.

"В ходе телефонного разговора Аракчи резко раскритиковал неоправданные и провокационные действия европейских стран из-за принятия новых санкций против Ирана", - говорится в заявлении.

Также дипломаты обсудили ситуацию вокруг переговоров Ирана и европейских стран по иранской ядерной программе и последние события в регионе Ближнего Востока.