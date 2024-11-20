Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) пресекли две попытки покушения на президента страны Садыра Жапарова.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) пресекли две попытки покушения на президента страны Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ташиев сказал, что даже в отношении него было подготовлено 5-6 покушений.

"Даже готовились взорвать дорогу, по которой я буду проезжать. Бдительность спецслужб и милиции не дала осуществить их планы. Такие попытки продолжаются, на них выделяется много финансов", - сказал он.



По его словам, такие попытки продолжаются, на них выделяются крупные финансовые средства.