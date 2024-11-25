Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено

Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузинско-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") временно ограничено.

Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") временно ограничено.

Как сообщает местное бюро Report, ограничения введены из-за нестабильных погодных условий.

Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно для остальных видов автотранспорта.

Отметим, что трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.