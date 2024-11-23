В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег

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С 25 по 27 ноября погода в Азербайджане похолодает, местами пройдут дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха в горных районах снизится на 4-8° по сравнению с предыдущими днями, а в Баку и на Абшеронском полуострове - на 4-6°.

В некоторых в частях полуострова, а также в регионах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Центральный Аран, Губа-Гусар, Нагорный Ширван) ожидаются ливни и грозы, в горных и предгорных районах возможен снег.

По оценкам службы, уровень воды в реках может повыситься, а в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременным паводки и сели.