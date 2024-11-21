Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты

Украина ждет реакции Запада на использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по городу Днепр. Этот инцидент может стать беспрецедентным случаем применения такого оружия в боевых действиях со времен холодной войны.

Украина ждет реакции Запада на использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по городу Днепр. Этот инцидент может стать беспрецедентным случаем применения такого оружия в боевых действиях со времен холодной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Агентство Bloomberg отмечает, что если этот удар подтвердится, он станет первым применением МБР в боевых действиях с момента разработки данного вида оружия в начале холодной войны.

"Запуск межконтинентальной баллистической ракеты, дальность которой превышает 5 000 км и которая предназначена для доставки ядерного оружия, ознаменует собой значительную эскалацию атак Москвы. Это также посылает серьезный сигнал союзникам Киева, особенно после того, как Украина применила американские и британские ракеты большой дальности по целям в России", - говорится в сообщении.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, утром 21 ноября 2024 года с 05:00 до 07:00 российские войска нанесли серию ударов по Днепру. В атаках были использованы межконтинентальная баллистическая ракета, аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", а также семь крылатых ракет Х-101.

В результате удара пострадали два человека, повреждены здание центра реабилитации инвалидов и промышленное предприятие. Украинская сторона подчеркивает, что применение такого рода вооружений является серьезной угрозой не только для Украины, но и для международной безопасности.