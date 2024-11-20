Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата

Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата и продолжит активно внедрять новейшие экологически чистые технологии в транспортном секторе.

Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата и продолжит активно внедрять новейшие экологически чистые технологии в транспортном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров на круглом столе высокого уровня в рамках COP29 на тему "Зеленый городской транспорт".

"Узбекистан, как участник Парижского соглашения, увеличил свои обязательства по сокращению удельных выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года, что значительно превышает первоначальные цели. В транспортной сфере, на которую приходится 6% выбросов парниковых газов в стране, уже наблюдается прогресс", - сказал замминистра.

По его словам, согласно национальной концепции охраны окружающей среды до 2030 года и стратегии общественного транспорта, дизельный транспорт в стране будет переведен на электрический и газовый.

"Эти инициативы уже начинают реализовываться, и мы продолжаем активно внедрять новые механизмы государственного финансирования и цифровизации транзитного обслуживания. При этом мы не ограничиваемся бюджетными средствами, а сотрудничаем с международными финансовыми институтами, используя зеленые кредитные линии. Кроме того, мы привлекаем предпринимателей к участию в этих процессах. Так, за последние два года количество электробусов возросло до 400 единиц, а электромобилей - до 70 тысяч. По этой причине были отменены все таможенные пошлины на импорт электробусов", - сказал Омаров.

По словам замминистра, также ведутся работы по созданию удобной инфраструктуры для пешеходов, микромобильности и общественного транспорта, что приведет к снижению потребления энергии.

"Для этого разработаны генеральные планы развития транспорта для 10 городов. И к концу этого года мы завершим разработку генеральных планов еще 10 городов. Я хотел бы подчеркнуть, что транспортный сектор играет решающую роль в нашем стремлении к устойчивому и зеленому будущему", - подчеркнул он.