Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

26 ноября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

26 ноября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, временами ливни. В отдельных местах полуострова вероятны грозы. Днем ожидается перерыв в осадках. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 70-80%.

В районах Азербайджана завтра также ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными, с ливневым характером, в горных районах возможен снегопад. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.