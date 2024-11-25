О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди 26 ноября в Азербайджане ожидается дождливая погода.
Экология
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

26 ноября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, временами ливни. В отдельных местах полуострова вероятны грозы. Днем ожидается перерыв в осадках. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 70-80%.

В районах Азербайджана завтра также ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными, с ливневым характером, в горных районах возможен снегопад. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 26
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - PROQNOZ

Другие новости из категории

В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
25 ноября 2024 г. 12:09
В Азербайджане изменен порядок возмещения ущерба и убытков лесному хозяйству
В Азербайджане изменен порядок возмещения ущерба и убытков лесному хозяйству
25 ноября 2024 г. 09:47
В Баку и на Абшероне в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Баку и на Абшероне в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
24 ноября 2024 г. 13:47
В Азербайджане из-за дождливой погоды снизится дальность видимости на дорогах
В Азербайджане из-за дождливой погоды снизится дальность видимости на дорогах
24 ноября 2024 г. 13:15
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
Politico: КНР обходит США и ЕС в гонке по климатической политике
Politico: КНР обходит США и ЕС в гонке по климатической политике
23 ноября 2024 г. 18:57
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
23 ноября 2024 г. 12:28
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 20 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 20 градусов
22 ноября 2024 г. 12:51
В Джалилабаде посажено 34 тыс. саженцев деревьев и цветочных кустов
ФотоВ Джалилабаде посажено 34 тыс. саженцев деревьев и цветочных кустов
21 ноября 2024 г. 22:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi