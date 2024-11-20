МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов

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Правительство Азербайджана 19 ноября 2024 года представило в Постоянный арбитражный суд (расположенный в Гааге) основной исковой документ против Армении в рамках договора к энергетической хартии и в соответствии с основными принципами международного права, отражающий многочисленные нарушения Арменией суверенных прав Азербайджана на энергетические ресурсы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Этот исковой документ является продолжением судебного процесса, который начался 27 февраля 2023 года, когда Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже. Арбитражный суд был создан 8 сентября 2023 года, а первое процессуальное заседание между Азербайджаном и Арменией состоялось 12 января 2024 года.

МИД указывает, что во время почти тридцатилетней незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана, Армения препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам на этих территориях. Напротив, Армения использовала эти ресурсы в своих интересах.

Среди нарушений Арменией норм международного права особенно следует отметить отказ этой страны на протяжении десятилетий открыть Азербайджану доступ или использование важных проектов возобновляемой энергии. К ним относятся Тертерская гидроэлектростанция на Сарсангском водохранилище в ранее оккупированном Агдеринском районе, проекты гидроэлектростанций Худаферин и Гыз Галасы на границе с Ираном в ранее оккупированном Джебраильском районе Азербайджана, а также ранее неиспользованный энергетический потенциал, включая возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэнергетику и другие ресурсы.

"В период незаконной оккупации армянская сторона лицензировала и регулировала организации, эксплуатирующие Тертерскую ГЭС, незаконно подключила этот источник энергии к своей внутренней электросети и направляла электроэнергию в Армению для внутреннего потребления. Кроме того, Армения на 30 лет задержала завершение важных гидроэнергетических проектов, препятствуя доступу Азербайджана к проектным площадкам Худаферин и Гыз Галасы, и помешала развитию сектора возобновляемой энергетики Азербайджана", - отмечается в информации внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что Азербайджан продолжит требовать с Армении возмещения за ущерб, нанесенный в результате ее незаконной эксплуатации энергетических ресурсов, в том числе источников возобновляемой энергии на освобожденных от оккупации территориях.