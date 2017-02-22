Report: Цены на нефть начнут расти после незначительного снижения

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Цены на нефть на мировом рынке могут упасть до 50 долларов прежде чем подняться до 65 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report сообщает, что в 2017 году цены на нефть марки Brent будут двигаться в диапазоне 50-65 долларов за баррель. Однако на первичном этапе возможно снижение цен до 50 долларов за баррель. Это связано с резким ростом нефтяных запасов США и колебаниями насчет возможного продления договоренности стран ОПЕК по ограничению нефтедобычи.

Помимо этого, в странах вне ОПЕК продолжается процесс наращивания добычи. Отметим, что решение о сокращении добычи не относится к Ливии и Ираку. Так, вследствие резкого сокращения нефтедобычи в этих странах в последние годы из-за политических причин, им предоставлена отсрочка для достижения нормального уровня нефтедобычи.

"Отслеживая траекторию движения цен на нефть марки Brent, можно отметить, что здесь существует разрыв (gap) на отметке 50,49-51,51 долларов/баррель, и после покрытия данного разрыва цены возрастут", - заключили аналитики Report.