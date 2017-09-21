Референдум на севере Ирака - "генеральная репетиция" для раскола государств региона - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация на Ближнем Востоке может оставаться неизменной еще несколько десятилетий. Даже может быть еще хуже. Причина этого в претензии возглавляющей север Ирака семьи Барзани. Автономное правительство на указанной территории Ирака, скорее всего, выглядит решительной в проведении "референдума независимости", так же как и террористическая ИГ настаивает на реализации своего намерения.

Глава местного правительства Масуд Барзани планирует провести данное мероприятие 25 сентября. Сложность ситуации можно наблюдать и с "предреферендумной" ситуации.

На днях Масуд Барзани встретился в поселке Салахаддин города Арбиль с министром обороны Британии Майклом Фэллоном. На указанной встрече был обсужден вопрос "референдума". Британский гость попросил Барзани отменить мероприятие и приступить к переговорам с Багдадом. Отвечая ему, глава местного правительства сказал: "Диалог также является средством для обретения независимости. Не думаю, что Багдад даст гарантию на это. Поэтому референдум не может быть отложен лишь для того, чтобы пойти на переговоры с Багдадом, при отсутствии международной гарантии. В Ираке все пути и испытания мы прошли вместе, начиная с унитарности, и кончая федерализмом, и были разочарованы. Будучи двумя соседями, мы выступаем сторонниками создания еще более лучших связей".

Британский гость также подчеркнул, что они являются сторонниками отмены "референдума" и начала открытых переговоров с Багдадом с участием международных посредников. Майкл Фэллон заявил, что Британия продолжит военную помощь местному правительству на севере Ирака.

Турция, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Египет против мероприятия правительства Масуда Барзани и заявляют, что это принесет вред, а не пользу.

США, Британия, Франция входят в число стран, которые хоть и на словах, выступают против "референдума".

Демонстрируя резкую позицию, Турция отметила, что примет все необходимые шаги. Что же касается Ирана, страна назвала этот шаг правительства Барзани, как "опасный и провокационный". Как Турция, так и Иран разместили военные силы на приграничной с севером Ирака территории. Для предполагаемой операции Иран также подготавливает силы "Хашди Шаби".

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, в случае если в результате референдума север Ирака отделится от центра, Иран закроет границы с севером Ирака: "У нас есть договоренность с иракской властью по поводу границы. Пограничная служба между двумя странами также действует согласно данной договоренности. Отделение правительства на севере Ирака от центра означает закрытие всех пограничных пропускных пунктов в данном регионе".

В Ираке были предприняты все правовые шаги против шагов, которые будут предприняты правительством на севере страны.

Саудовская Аравия и Турция заявили о том, что они готовы посредничать между Эрбилем и Багдадом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "референдум" отвлечет внимание от борьбы против ИГИЛ и восстановления Ирака.

Правительство Барзани взамен на эти предложения ведет подготовку к вооруженному сопротивлению.

Они готовятся провести названное "мероприятие" и в Киркуке, который является родиной отцов и дедов туркманов. В период бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики бывший начальник Генерального Штаба Вооруженных сил страны Бабакир Забари был назначен главой боевиков в этом туркманском регионе.

По решению Иракского парламента Неджмеддин Керим был освобожден от должности губернатора провинции Киркук. Он сыграл роль в установлении на государственном административном здании в Киркуке символа местного правительства на севере Ирака, и пригрозил арабам, местным туркманам высылкой из Киркука после проведения референдума. Неджмеддин Керим является одним из организаторов проведения "референдума". Кроме того, он также обвиняется в размещении на военной базе в Киркуке 200 членов террористической группировки РПК.

Несомненно, в вопросе, связанном с Киркуком, главными обладателями слова являются туркманы. Член меджлиса провинции Киркук Али Мехди Садик, выражая свое отношение к этому вопросу, сказал: "В нынешнее положение страну привели совершаемые с 2003 года действия центрального правительства, США и курдов. Ирак переживает большую проблему, включая Киркук и туркманские регионы. Можно сказать, что доносятся отзвуки войны".

На высказываение "Два туркманских депутата - Муна Кахвечи и председатель Туркманской партии развития Мохаммед Садеддин Ильхани сделали заявления, поддерживающие референдум" Али Мехди Садик ответил следующим образом: "Это учреждения, созданные курдскими партиями, они не могут представлять туркманов. Доверие между ними и туркманами - равно нулю".

Кстати, в интервью местным журналистам Али Мехти Садик заявил о наличии в Ираке различных вооруженных группировок, отсутствии до сих пор у туркманов подобных сил и возникновении ныне такого объединения: "Мы опоздали с созданием сил самообороны. Надо было это сделать после 2003 года. Хорошо, что хоть и поздно, но мы сделали это. Данные силы, в единстве и равенстве будут защищать безопасность туркманов. У всех была сила, она должна была быть и у туркманов. Хорошо, что она уже есть".

В связи с этим вопросом вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил Report следующее: "В целом, все события в Ираке ставят под угрозу международную безопасность Турции. Из-за этого мы очень щепетильны в вопросе референдума. 22 сентября в Анкаре состоятся заседания Совета нацбезопасности и Кабмина, будут приняты решения. Турция подготовит альтернативу для каждого шага, потому что иначе мы не сможем сохранить стабильность страны. Наша позиция категорична, мы ждем отмены решения о референдуме. В зависимости от результата Турция предпримет жесткие шаги".

Ожидается, что Турция применит санкции в отношении местных властей на севере Ирака. Согласно информации турецких СМИ, санкции могут включать следующее: закроется генконсульство Турции в Арбиле, пограничные ворота в Дереджик, Гюльязы, Юзюмлю будут закрыты для проживающих на севере Ирака, будет наложено ограничение на деятельность трубопровода, транспортирующего нефть с северного порта Джейхан в Европу, будет прекращено строительство газопровода из Арбиля в турецкий регион Ширнак, будут приостановлены военные учения и помощь вооруженным курдам для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

Больше половины продаваемых на севере Ирака продуктов производится в Турции. Кроме того, Турция - один из пяти крупных инвесторов, вкладывающих капитал в этот регион. Так, Турция может пересмотреть капиталовложения на севере Ирака и товарные отношения с этим регионом.

В случае вмешательства Турции в жизнь проживающих в регионе туркманов, она может осуществить и военные операции.

Есть и те, кто помогает политическим силам в регионе.

Названный шаг властей на севере Ирака откровенно поддерживает Израиль. Они не скрывают, что будут помогать правительству в регионе.

В нынешних условиях государственная нефтяная компания России "Роснефть" заявила, что совместно с правительством на севере Ирака будет строить газопровод и сдаст его в эксплуатацию в 2019 году. Стоимость этого контракта - 1 млрд долларов.

Отношение политических сил на севере Ирака к "референдуму" неоднозначно. Во-первых, в регионе парламентские выборы проводились в последний раз в 2009 году. Легитимность действующего парламента под вопросом. Поэтому политические силы в регионе резко критикуют власть Барзани. Движение "Горран" уже два года бойкотирует местный парламент и не участвует в его работе. Они хотят ухода от власти семьи Барзани. Это движение выступает и против проведения "референдума". Наряду с "Горран" местная исламская партия также против "референдума".

Союз патриотов также не особо серьезно поддерживает эту идею Демократической партии. Ее лидером был экс-президент Ирака Джалал Талабани.

"Предреферендумная" картина в регионе такова. Местная власть не кажется готовой отступиться от своей позиции. Борьба с террористическим ИГИЛ почти что забыта. Регион готов разродиться новым конфликтом. Ожидается, что он "появится на свет" на будущей неделе. Акцию "референдум" на севере Ирака также можно назвать "генеральной репетицией" к предполагаемому разделу стран в регионе. Если эта акция осуществится, если международный мир закроет глаза на стирание Ирака с политической карты в виде целостного государства, тогда возникнет вопрос: "Какое государство следующее в очереди на раздел?".