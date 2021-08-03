Перед законом все равны, полиция - гарант стабильности

Введение в Азербайджане, как и во всех странах, карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, царящей во всем мире в течение полутора лет, не только продемонстрировало единство нашего общества, но и еще раз доказало равенство всех перед законами н

Введение в Азербайджане, как и во всех странах, карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, царящей во всем мире в течение полутора лет, не только продемонстрировало единство нашего общества, но и еще раз доказало равенство всех перед законами нашего государства и то, что никто не выше закона.

Несомненно, если не будут приняты жесткие правовые меры, на государственную политику падет тень, ослабнут связи между народом и государственной властью, углубится пропасть. По этой причине попытки сознательно или неосознанно подорвать доверие народа к государственной власти должны быть решительно пресечены. Здесь позиция должна быть однозначной, конкретной и четкой.

Глава государства также неоднократно призывал всех, независимо от должности, статуса, соблюдать законы, требовал наказания нарушителей существующих правил. Одним словом, каждый несет ответственность за свои действия.

В этом вопросе на полицейских ложится большая работа. Сотрудники органов внутренних дел работают круглосуточно для контроля за карантинным режимом, действующим в стране с начала пандемии коронавируса. Несмотря на то, что первые периоды были довольно сложными, за прошедшие полтора года общество привыкло к требованиям карантина и считает своим долгом выполнять требования, определенные государством, с нетерпением ожидая окончания этого бедствия. К сожалению, нарушения все же встречаются. Сотрудники органов внутренних дел привлекли к ответственности нарушителей требований особого карантинного режима в различных регионах страны. Нарушение же этих правил лицами, которые должны быть примером для общества, вызывает недовольство граждан и встречает серьезное общественное осуждение.

Один из таких случаев был зарегистрирован 29 июля этого года в Хачмазском районе. Около 1 часа ночи в ресторане “Старый Двор”, расположенном в городе Хачмаз, сотрудник полиции, выразивший справедливое замечание в связи с нарушением правил карантина депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым, столкнулся с недостойным поступком. Эльданиз Салимов применил насилие в отношении полицейского, исполняющего свои служебные обязанности, и сегодня он уже лишен депутатского иммунитета и предстал перед судом.

Этот случай еще раз доказывает, что никто не должен препятствовать исполнению закона полицейскими. Не следует упускать из виду один вопрос: проявление либеральности в отношении любого депутата, нарушившего правила карантина, вызовет недовольство и серьезное общественное осуждение. Независимо от личности, перед законом все равны, и даже если правила карантина, требования законодательства нарушают высокопоставленные чиновники, должностные лица, они будут немедленно адекватно наказаны правоохранительными органами.

Сегодня состоялось заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Многие депутаты - коллеги Эльданиза Салимова выступили за лишение его депутатской неприкосновенности. Заместитель председателя комитета по правам человека Милли Меджлиса Таир Керимли же в своем выступлении выступил в защиту своего коллеги, расценив лишение его иммунитета как удар по репутации депутатов: "Мы этим решением о лишении неприкосновенности подставляем своего коллегу. Это удар по репутации каждого депутата. Я чувствую, что мы принижены в глазах нашего народа. Давайте возьмем каждого из нас и под каким-то предлогом лишим его депутатских полномочий. Тогда и народ прав, говоря, "давайте распустим парламент". Однако Таир Керимли не должен забывать, что они сами принимают законы. В связи с этим представители законодательного органа должны быть еще более ответственными в своем поведении, избегать действий, подрывающих их репутацию.

Сегодня контроль за соблюдением правил и законов в Азербайджане осуществляет полиция. В связи с этим вмешательство в работу полиции недопустимо. Депутаты особо должны быть более внимательны в этом вопросе.