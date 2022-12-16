Коррупция в Европарламенте: Армяно-греческая схема на пути к провалу

В то время, как мундиаль приближается к финалу Брюссель потряс коррупционный скандал - Вице‑президент Европарламента Ева Кайли и еще пять человек были задержаны по обвинению в причастности к взяточничеству, "попытке повлиять на решения Европарламента при

По мере того как мундиаль приближается к финалу, Брюссель потряс коррупционный скандал - Вице‑президент Европарламента Ева Кайли и еще пять человек были задержаны по обвинению в причастности к взяточничеству и "попытке повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков" со стороны организатора Чемпионата мира - 2022.

Все европейские СМИ в последние дни заняты шокирующими подробностями о ходе обысков, проводившихся по 16 адресам в бельгийской столице, в том числе в офисах некоторых евродепутатов - полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. В квартире Евы Кайли следователи обнаружили "сумки, набитые денежными купюрами", а изначально же подозрения вызвал "портфель с наличностью" в руках у отца политика - Александроса Кайли, попытавшегося спешно покинуть гостиницу Sofitel, расположенную вблизи дома его дочери в Брюсселе.

Настолько ли заманчивыми показались подарки и вознаграждения катарских шейхов, что высокопоставленные члены Европарламента не смогли отказаться от 600 тысяч евро?

Небольшое расследование наглядно показывает, что "Катаргейт" всего лишь очередной виток коррупционной схемы, долгие годы проводимой за стенами Европарламента. Это доказывают неоднократные заявления Европарламента, противоречащие ценностям Евросоюза.

Отметим, что в отличие от чиновников Еврокомиссии, депутаты Европарламента не обязаны сообщать о встречах с лоббистами. Воспользовавшись данным обстоятельством избранная в Европейский парламент от Греции, Ева Кайли в последние годы тесно сотрудничала с армянскими лоббистами, в частности, в лице главы "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" Каспара Карампетяна, который также родился в Греции и вообще имеет тройное гражданство (Греции, Люксембурга и Армении). Результатом подобной кооперации и являлись ряд противоазербайджанских заявлений групп депутатов Европарламента. Все, подписавшие заявление об обвинении Азербайджана в "агрессии", которое было распространено 19 ноября 2021 года, являются членами "группы дружбы с Арменией" в Европарламенте. А спонсируется эта группа федерацией Карампетяна.

Кто, собственно, этот Каспар Карампетян, который имеет такое влияние на евродепутатов?

Пройдя долгий путь от челночной торговли до ювелирных лавок в Брюсселе, Карампетян стал знаменит контрабандой разноцветных алмазов из конфликтных регионов Африки в Бельгию. Нажившись на контрабанде, Каспар становится основателем механизма "мафия-лобби" в столице Европейской политики. Созданная им "Европейская армянская федерация за справедливость и демократию" в связке с внешней разведкой Армении долгие годы привлекала европарламентариев на оккупированные территории Азербайджана. Вследствие этого Генпрокуратура Азербайджана объявила Каспара Карампетяна в розыск по линии Интерпола. Он в составе организованной группы в 2014-2018 гг. неоднократно умышленно и незаконно пересекал государственную границу Азербайджана через территорию Армении, и совершал визиты в Ханкенди и другие населенные пункты, где озвучивал открытые призывы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

То Карапетян в 2017 году собирает в фешенебельном ресторане в Страсбурге за изысканным столом известных европейских депутатов, которые позже появляются в оккупированных на тот момент районах Азербайджана, то устраивает "рабочий визит" "президента" непризнанной формации Бако Саакяна в Брюссель.

Используя свои возможности как миллиардера, олигарха и организатора мафии, Карампетян "подкармливает" "друзей Армении" в Европе.

Даже невооруженным глазом можно заметить, что все эти "друзья" замешаны в тех или иных коррупционных схемах. Так, ранее руководителем "группы дружбы с Арменией" в Европарламенте была Элени Теохараус. Представляющая в Европарламенте греческую часть Кипра, Элени Теохарус известна в своей стране сомнительной деятельностью – одно из обвинений, которое выдвинули ее конкуренты во время избирательных кампаний, проведенных на Кипре, связано с непрозрачностью источников финансирования ее политической партии. Являвшаяся членом фракции "Народной партии" в Европарламенте Элени Теохарус известна своим имиджем как "заказного спикера" и "сотрудничеством с вымышленными структурами". В 2018 года она была объявлена персоной нон-грата в Албании за высказывания, ставящие под сомнение территориальную целостность этой страны. Она посещала и Карабах в период его оккупации. За подобную деятельность Теохарус была изолирована от программ Европарламента.

Продолжая политику по привлечению своих соотечественников-греков в свою мафиозную схему, Карампетян уже несколько лет сотрудничает и с Евой Кайли. "Плодами" этого сотрудничества и являлись заявления Европарламента, в которых содержались так называемые обвинения, такие как "угроза территориальной целостности Армении" со стороны вооруженных сил Азербайджана. Эти 33 депутата, ведомые Евой Кайли также призвали Евросоюз использовать все рычаги, "чтобы не допустить посягательство на территориальную целостность Армении".

В свете последних событий опять возникает вопрос – кому служит и кому нужен Европарламент? Будучи одним из пяти составных институтов Евросоюза он обладает самым слабым авторитетом. Глава "Фракции зеленых" из Германии Ребекка Хармс четко объяснила причину, отметив, что Европарламент обсуждает не проблемы Европы, а "повестку Европарламента формируют лоббистские группы, каждая из которых старается обеспечить свои интересы".

Несомненно, если судебные разбирательства по "Катаргейт" будут проводится беспрестанно, то из набитых портфелей Евы Кайли выйдут не одни только миллионы Карампетяна, среди которых 600 тысяч долларов от катарских организаторов лишь карманные расходы.