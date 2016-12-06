Корпоративный внешний долг Турции провоцирует рост курса доллара

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Кризис, наблюдаемый на валютном рынке Турции в течение последних двух месяцев, будет продолжаться.

Как сообщает Report, курс доллара в Турции за последние несколько дней снизился до уровня 3,52-3,54 TRY/USD после непрерывного двухмесячного роста на 20% - до 3,60 TRY/USD.

Так, в начале сентября внешний долг частного сектора Турции вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 210,5 млрд. долларов. Это равно 30% ВВП страны по текущему курсу. На фоне роста курса доллара компании по мере возможностей стараются скупать валюту, в частности, доллары и погашать внешние долги. Рост операций по конвертации средств в инвалюту со стороны населения на фоне аналогичных действий компаний и предприятий еще больше стимулирует девальвацию национальной валюты.

Отметим, что, по данным Центробанка Турции (TCMB), за последнюю неделю валютные резервы сократились на 2,2% - до 99,035 млрд. долларов. Это в 2 раза больше внешнего долга корпоративного сектора.

Напомним, что Турция, чей кредитный рейтинг в последнее время снижается международными рейтинговыми агентствами, теперь вынуждена брать кредиты по более высоким процентным ставкам для погашения долгов. Кроме того, из страны продолжается отток "горячих денег", то есть средств с финансовых рынков. Так, за последний месяц отток внешнего капитала из Турции составил 2,7 млрд. долларов. Средства продолжают выводиться с рынков облигаций, фондовых бирж, частных корпоративных облигаций. Если прибавить к этим факторам дефицит бюджета и дефицит платежного баланса Турции, не останется никаких причин, чтобы избежать повышения курса доллара.

Аналитическая группа Report полагает, что доллар в Турции продолжит расти и достигнет 3,70 TRY/USD, что вынудит TCMB повысить процентные ставки. Однако это не станет решением в долгосрочной перспективе и подорожание доллара продолжится. В целом, среднегодовой рост доллара в Турции равен 15%. Не исключено снижение курса в краткосрочной перспективе до 3,45 TRY/USD.