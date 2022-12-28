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Каким стал уходящий год для Азербайджана?

Каким стал уходящий год для Азербайджана? Уходящий 2022 год запомнился рядом важных для внешней и внутренней политики Азербайджана событий.
Аналитика
28 декабря 2022 г. 13:54
Каким стал уходящий год для Азербайджана?

Уходящий 2022 год запомнился рядом важных для внешней и внутренней политики Азербайджана событий.

Report подводит итоги, представляя вниманию читателей обзор наиболее запоминающихся из них.

Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 2022 год был объявлен "Годом города Шуша". В его рамках ряд мероприятий был проведен в Баку и регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

2022 году продолжились структурные, экономические и кадровые реформы, укрепление армии и обороноспособности страны.

Одним из важных событий года стала ратификация парламентом Шушинской декларации, подписанной президентами Азербайджана и Турции в 2021 году. Так, в феврале этого года парламент Азербайджана ратифицировал Шушинскую декларацию. Спустя два дня парламент Турции также утвердил документ. 11 февраля документ утвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а 12 февраля – президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тем самым, союзнические отношения на самом высоком уровне между сторонами официально подтверждены. Стоит отметить, что этот документ играет и будет продолжать играть важную роль в будущих связях, формировании новых реалий в регионе.

В марте Азербайджан провел антитеррористическую операцию на высоте Фаррух Ходжалинского района.

В августе Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. В результате ответной операции под названием "Возмездие" была взята под контроль высота "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

В результате столкновений, произошедших 13-14 сентября из-за провокации Армении, противоположная сторона понесла большие потери в живой силе и технике. Эти бои завершились отступлением Армении.

Еще одним важным событием стала встреча лидеров Азербайджана, Франции, Армении и Совета Европейского союза в столице Чехии Праге. Эта встреча стала важным шагом в направлении подписания предполагаемого мирного договора между Ереваном и Баку, который обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе. Многие эксперты обоснованно расценили пражское заявление как очередную дипломатическую победу Азербайджана. Так, согласно ему, Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, подтвердив свою приверженность Уставу ООН. Признав суверенитет, Армения фактически признала, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В результате деструктивной политики Еревана в этом году мирное соглашение подписано не было. Однако можно быть уверенными, что Азербайджан, как страна-победитель, добьется подписания мирного соглашения с Арменией для установления мира и стабильности в регионе так же, как обеспечил свою территориальную целостность в результате военных и дипломатических усилий.

Этот год также вошел в историю как год перехода под контроль подразделений Азербайджанской армии города Лачын, сел Забух и Сус (26 августа).

Первый трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана также стал значимым событием для региона. На состоявшейся в Туркменистане встрече обсуждены предстоящие шаги по расширению сотрудничества между тремя дружескими и братскими странами во всех сферах, начиная с торговой, энергетической и транспортной сфер. После встречи были подписаны документы, которые укрепят сотрудничество в указанных сферах.

Как и в предыдущие годы, в этом году продолжились совместные военные учения между Азербайджаном и Турцией. Две братские страны провели около 20 совместных учений. Одно из них "Братский кулак", состоявшееся в нашей стране в декабре, стало серьезным месседжем как для друзей, как и для врагов.

Еще одним запоминающимся событием года стала отставка Васифа Талыбова с поста председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономный Республики. До этого были начаты реформы в официальных структурах Нахчывана. Было учреждено полномочное представительство президента Азербайджана в Нахчыване. На должность полномочного представителя был назначен Фуад Наджафли. Учреждение института полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыване нацелено на обеспечение эффективного управления, налаживание диалога между гражданином и госорганами в соответствии с современными требованиями и в рамках закона, оперативное и эффективное решение экономических, социальных, культурных и других вопросов.

На освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Шуше были проведены международные мероприятия. Самое значимое из них – Форум Баку-Шуша Организации тюркских государств (ОТГ). В рамках этого мероприятия в Баку между диаспорскими структурами Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Эти документы стали очередным вкладом в усиление сотрудничества в рамках ОТГ.

В 2022 году президент утвердил закон "О медиа", который вступил в силу в этом же году. Затем был создан медиа-реестр, и печатные СМИ и журналисты начали проходить регистрацию в медиа-реестре.

Еще одним из самых запоминающихся событий года стала акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Шуша-Лачын, которая началась 12 декабря и продолжается до сих пор. Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся. Поэтому азербайджанские эко-активисты и представители НПО продолжают акцию протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.

Кроме того, в этом году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Целенаправленные и широкомасштабные проекты, реализуемые согласно этому распоряжению, служат возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в ускоренном темпе, устойчивому расселению населения и обеспечению продолжительной экономической активности.

Под конец года, 24 декабря президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана, и встретился с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Уже объявлено, что в общине незамедлительно приступили к работам в связи с концепцией возвращения, выдвинутой главой государства на этой встрече.

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Версия на английском языке Major political events in Azerbaijan that shaped 2022
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