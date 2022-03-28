Освобождение села Фаррух – Азербайджан очищает свои земли от оккупантов

Азербайджанская армия освободила еще один населенный пункт. Ныне наш флаг гордо реет над селом Фаррух Ходжалинского района.

Азербайджанская армия освободила еще один населенный пункт. Ныне наш флаг гордо реет над селом Фаррух Ходжалинского района.

О селе Фаррух

Село простирается в предгорной местности. О происхождении названия села, расположенного рядом с одноименным озером, есть несколько версий. По одной село названо в честь его основателя - некоего Фарруха.

Неподалеку от села имеется одноименное озеро. Армяне произносят его на свой лад - Парух.

Предполагается, что имя Фаррух (благословенный, светлый, мудрый, смелый, умеющий отличить истину от лжи) восходит к зороастризму. Село находится в 16 км от Аскерана и в 32 км от Ханкенди.

С 1988 года, то есть с начала Карабахских событий, армянские боевики, наемники из Ирана, Ливана и Сирии подвергали обстрелу агдамские села Джинли, Алимедедли и другие. С высоты Фаррух, имеющую стратегическое значение, они неоднократно нападали на село Джинли.

31 января 1992 года местные силы самообороны Агдама и Отряд милиции особого назначения (ОМОН) во главе с национальным героем Ширином Мирзаевым провели операцию по освобождению села Фаррух от армянских бандформирований. С 1993 по 2020 год село находилось под оккупацией вооруженных сил Армении.

В соответствии с подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением село Фаррух перешло под контроль российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана. Однако армянские незаконные вооруженные формирования, как и 30 лет назад, вновь начали обстреливать со стороны села, нарушая перемирие в регионе. В ответ Азербайджанская армия провела операцию по очистке территории от незаконных вооруженных формирований.

Что волнует азербайджанскую общественность

Возникает несколько закономерных вопросов: каким образом армяне сколотили незаконный вооруженный отряд на территории временного пребывания российских миротворцев, каким образом им позволили это? Почему российские военные попустительствуют появлению незаконных вооруженных формирований на подконтрольной им территории? Отчего не соблюдается пункт 4 трехстороннего заявления?

Россия несет определенные обязательства как в соответствии с трехсторонним заявлением, так и декларацией о союзническом взаимодействии с Азербайджаном. Ход событий свидетельствует о несоблюдении Россией своих обязательств.

Российские миротворцы пускают пыль в глаза международной общественности

Возникает еще один вопрос. Между кем и кем контролируют режим прекращения огня российские миротворцы? Кто будет вести обстрел, если в соответствии с трехсторонним заявлением в регионе не останется армянских боевиков и незаконных вооруженных формирований? Следовательно, для оправдания более длительного пребывания российских миротворцев в регионе, в местах, где они дислоцированы, периодически должны быть перестрелки. Иначе как же они будут выступать в образе справедливого посредника?! Тем самым они пускают пыль в глаза международной общественности.

Проведенные в селе Фаррух работы по уточнению позиций и мест дислокации вписали новую славную страницу в военную историю Азербайджана.

Освобождение села Фаррух еще раз показало, что Азербайджан полон решимости восстановить свою территориальную целостность, страна под руководством президента Ильхама Алиева неукоснительно идет к цели, действуя взвешенно и сбалансировано.

Армянам сложно доверять – история тому свидетель

В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий. Но история свидетельствует, что армян всегда использовали для создания смуты и беспорядков. И тот факт, что в последнем заявлении Минобороны России содержится искаженная информация, а село Фаррух называется Фурух, проливает свет на многое…