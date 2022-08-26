Министерство обороны Азербайджана представило новые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус.
Новые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и СусНовые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус Министерство обороны Азербайджана представило новые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус.
Армия
26 августа 2022 г. 20:05
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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə daxil olduğu anlar - VİDEO