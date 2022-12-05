Министр обороны Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился в понедельник с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
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Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в этом направлении.
Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, господин Х.Акар поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегический союз между нашими странами опирается на дружественные и братские отношения.
На встрече была отмечена особая значимость совместных учений "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.
В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.