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Министр обороны Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр обороны Азербайджана встретился с турецким коллегой По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова 5 декабря в нашу страну прибыла с рабочим визитом делегация во главе с министром национальной обороны Турции господином Хулуси Акаром. Министр обороны Азербайджа
Армия
5 декабря 2022 г. 21:08
Министр обороны Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился в понедельник с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства, на встрече также присутствовали начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Аттила Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчы и другие официальные лица.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в этом направлении.

Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, господин Х.Акар поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегический союз между нашими странами опирается на дружественные и братские отношения.

На встрече была отмечена особая значимость совместных учений "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.

В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənovla Hulusi Akarın görüşü olub

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