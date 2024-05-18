Начальник Генштаба: Учебные сборы военнослужащих запаса должны проводиться регулярно

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев отметил важность уделения особого внимания регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки вое

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев отметил важность уделения особого внимания регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих запаса.

Как сообщает Report, об этом Керим Велиев сказал на встрече с военнослужащими, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке.

Он рассказал о положительных результатах успешных реформ, проведенных в армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Первый заместитель министра обороны отметил важность планомерного продолжения мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов. По его словам, необходимо уделять особое внимание регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих, находящихся в резерве.