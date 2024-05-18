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Командование ВВС Азербайджана возложено на Намига Исламзаде

Командование ВВС Азербайджана возложено на Намига Исламзаде Командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана назначен герой Отечественной войны генерал-майор Намиг Исламзаде.
Армия
18 мая 2024 г. 11:55
Командование ВВС Азербайджана возложено на Намига Исламзаде

Командование Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана возложено на героя Отечественной войны генерал-майора Намига Исламзаде.

Как сообщает Report, до этого назначения он был заместителем командующего ВВС.

Напомним, что заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров несколько дней назад был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Намиг Сарафруз оглу Исламзаде родился в 1974 году в селе Ени Дашкенд Бардинского района. Среднее образование получил в 1981-1988 годах в школе №76 поселка Говсан города Баку. Далее продолжил образование в 1988-1991 годах в Республиканской специализированной школе-интернате имени Дж.Нахичеванского.

В 1991 году поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После распада СССР вернулся в Азербайджан и до сентября 1992 года учился в Бакинском высшем объединенном командном училище. В сентябре 1992 года его направили в Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики для продолжения образования, которое он окончил в 1996 году по специальности пилот.

Указом президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года ему было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı vəzifəsi Namiq İslamzadəyə həvalə olunub

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