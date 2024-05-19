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Проведены мероприятия памяти шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана

Проведены мероприятия памяти шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана Министерство обороны организовало мероприятия памяти Национального героя Марифата Насибова, Аяза Исмаилова и Амиля Танрывердиева, ставших шехидами за территориальную целостность Азербайджана.
Армия
19 мая 2024 г. 15:52
Проведены мероприятия памяти шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана

Министерство обороны организовало мероприятия памяти Национального героя Марифата Насибова, Аяза Исмаилова и Амиля Танрывердиева, ставших шехидами за территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В мероприятиях приняли участие представители Минобороны, члены семей шехидов, их родственники, боевые товарищи, школьники, а также другие гости.

На церемониях минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов родины, отдавших свои жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн.

Выступившие рассказали о примерах героизма и доблести, проявленных нашими храбрыми сыновьями в боях за освобождение наших земель, о блестящей победе, одержанной нашей доблестной армией в Отечественной войне под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Члены семей и родственники шехидов выразили благодарность главе государства и руководству Министерства обороны за проявленное к ним внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirib

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