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Заместители министра обороны встретились с военнослужащими

Заместители министра обороны встретились с военнослужащими Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретились с военнослужащими, привлече
Армия
18 мая 2024 г. 10:24
Заместители министра обороны встретились с военнослужащими

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретились с военнослужащими, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Во время встречи генерал-полковник Велиев рассказал о положительных результатах успешных реформ, проведенных в армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Первый заместитель министра обороны отметил важность планомерного продолжения мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов. По его словам, необходимо уделять особое внимание регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих, находящихся в резерве.

Перед командирами воинских частей поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества обучения, а также повышению профессионализма личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavinləri hərbi vəzifəlilərlə görüşüblər, tapşırıqlar verilib

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