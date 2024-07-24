Азербайджан и Казахстан собираются заключить соглашение о военной разведке

Азербайджан и Казахстан планируют осуществлять взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

Азербайджан и Казахстан планируют осуществлять взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, проект соглашения о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в сфере военной разведки в области обороны разместили на портале "Открытые НПА" для обсуждения.

Обсуждение продлится до 6 августа.

Согласно проекту, стороны также собираются проводить совместные мероприятия боевой подготовки для личного состава министерств обороны.

"Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров и консультаций,

без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны", - говорится в проекте соглашения.

Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном установлены 27 августа 1992 года.

Двусторонняя договорно-правовая база включает около 70 документов, охватывающих различные области сотрудничества.

Республики активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, СНГ, ОБСЕ, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия, Организация экономического сотрудничества и другие.