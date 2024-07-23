В армии Азербайджана проведен курс по снайперской подготовке

Согласно плану подготовки на этот год в армии Азербайджана проведен курс по снайперской подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с учебной программой военнослужащие были обучены тактико-техническим характеристикам снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.

"В ходе курса снайперы с высоким профессионализмом выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, а также по обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях", - заявили в Минобороны.