Согласно плану подготовки на этот год в армии Азербайджана проведен курс по снайперской подготовке.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В соответствии с учебной программой военнослужащие были обучены тактико-техническим характеристикам снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.
"В ходе курса снайперы с высоким профессионализмом выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, а также по обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях", - заявили в Минобороны.