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Минобороны Азербайджана: Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

Минобороны Азербайджана: Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.
Армия
22 июля 2024 г. 15:29
Минобороны Азербайджана: Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана, cначала личному составу были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию учебно-тренировочных полетов самолеты "Су-25ML" и "Су-25" выполнили задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

"В ходе учебно-тренировочных полетов, проведенных в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм", - добавили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan's military pilots conduct training flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbi pilotları çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra ediblər

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