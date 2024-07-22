Минобороны Азербайджана: Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана, cначала личному составу были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию учебно-тренировочных полетов самолеты "Су-25ML" и "Су-25" выполнили задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

"В ходе учебно-тренировочных полетов, проведенных в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм", - добавили в Минобороны.