Курсанты ВМС выполнили задачи по приведению боевых кораблей в состояние готовности к бою

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева на 2023-2024 годы, с курсантами факультета Военно-морских сил проводятся практические занятия.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала курсанты были проинформированы о правилах поведения и безопасности на судне, а также о повседневной деятельности личного состава.
В ходе учений на главном командном пункте были выполнены задачи по организации управления, приведению боевых кораблей в состояние готовности к походу и бою, ведению посредством радиолокационной станции технического и визуального наблюдения во время движения, организации сигнальной связи семафорными флагами.
Затем на практических занятиях, проводимых в азербайджанском секторе Каспийского моря, были разъяснены правила безопасности управления и эксплуатации двигателей в машинном отсеке судна.
Основной целью занятий является дальнейшее совершенствование теоретических знаний и практических навыков, приобретенных курсантами в процессе обучения.