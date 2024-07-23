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В Баку эксперты Азербайджана и Китая обсудили военное образование

В Баку эксперты Азербайджана и Китая обсудили военное образование В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая.
Армия
23 июля 2024 г. 13:00
В Баку эксперты Азербайджана и Китая обсудили военное образование

В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Национального университета обороны.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области военного образования. Было высоко оценено успешное участие военнослужащих армии Азербайджана в курсах, организованных в Китае, и особо подчеркнута важность проведения подобных встреч для развития взаимоотношений и обмена опытом.

Глава делегации Народно-освободительной армии Китая оставил запись в Книге почета университета.

В рамках визита гости также посетили Центр иностранных языков Института военного управления. После ознакомления с центром были обсуждены возможности применения современных технологий в учебном процессе и вопросы преподавания китайского языка для военнослужащих азербайджанской армии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Chinese military education experts meet in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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