В Баку эксперты Азербайджана и Китая обсудили военное образование

В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая.

В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Национального университета обороны.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области военного образования. Было высоко оценено успешное участие военнослужащих армии Азербайджана в курсах, организованных в Китае, и особо подчеркнута важность проведения подобных встреч для развития взаимоотношений и обмена опытом.

Глава делегации Народно-освободительной армии Китая оставил запись в Книге почета университета.

В рамках визита гости также посетили Центр иностранных языков Института военного управления. После ознакомления с центром были обсуждены возможности применения современных технологий в учебном процессе и вопросы преподавания китайского языка для военнослужащих азербайджанской армии.